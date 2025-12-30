Urso vive há mais de um mês no porão da casa de JohnsonReprodução / NYP
Ken Johnson, morador de Altadena, na Califórnia, relata que o animal ocupa o local desde 30 de novembro. Segundo ele, a presença do urso tem causando sérios danos à estrutura da residência e noites mal dormidas. O caso foi noticiado pelo jornal norte-americano "New York Post".
De acordo com Johnson, as autoridades interromperam as tentativas de remover o animal da casa, o que motivou a ameaça judicial.
“Isso já se arrasta há muito tempo e é algo que eles deveriam resolver. É um urso marcado, que já foi capturado antes. Optaram por não sacrificá-lo, e agora ele voltou. Vai continuar fazendo isso”, afirmou.
Equipes de resgate chegaram a ir até a residência para retirar o urso de forma segura. Diversas estratégias foram adotadas, como o uso de sprays com aromas fortes e a instalação de uma armadilha metálica com alimentos. No entanto, a tentativa acabou capturando outro animal que circulava pela região.
No Natal, o urso saiu do porão da residência e foi visto caminhando pela propriedade antes de retornar ao local. Johnson conta que, após esse episódio, foi informado de que o departamento estaria desistindo das ações de remoção.
“Senti-me completamente derrotado. Simplesmente desabei. E agora? Tudo depende de mim. Preciso ficar de olho no celular quando ele sair no meio da noite? Ou dormir na cozinha e vigiar todas as noites?”, desabafou à emissora "KTLA".
Em nota ao "NYP", o Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia negou ter encerrado os esforços e afirmou que segue empenhado em encontrar uma solução segura para o caso.
