Um funcionário do Departamento de Estado confirmou a informação divulgada por outros meios, e está previsto que seja oficializada ao longo do dia em uma coletiva de imprensa da representação americana em Genebra, na presença do chefe das operações humanitárias da ONU, Tom Fletcher.
Em 2025, o apelo humanitário da ONU, de mais de 45 bilhões de dólares (249 bilhões de reais), foi financiado com pouco mais de 12 bilhões (66 bilhões de reais), o montante mais baixo em uma década, segundo as Nações Unidas. Esses fundos permitiram ajudar apenas 98 milhões de pessoas, ou seja, 25 milhões a menos que no ano anterior.
No início de dezembro, a ONU criticou a "apatia" do mundo diante do sofrimento de milhões de pessoas em todo o planeta, ao lançar um apelo humanitário para 2026.
No entanto, Fletcher apresentou um plano ajustado que solicita 23 bilhões de dólares (127 bilhões de reais) para atender pelo menos 87 milhões das pessoas em maior perigo.
Esse plano "hiperpriorizado", que também prevê reformas para melhorar a eficácia do sistema humanitário, está "baseado em decisões insustentáveis de vida ou morte", comentou então Fletcher. Sua expectativa era de que essas "decisões difíceis" servissem para convencer os americanos a voltarem.
Segundo os números da ONU, os Estados Unidos mantiveram-se em 2025 como o principal país doador dos programas humanitários no mundo, mas com uma queda significativa: 2,7 bilhões de dólares (14,95 bilhões de reais), frente a 11 bilhões (60 bilhões de reais) em 2024.
