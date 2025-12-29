Ao longo de sua carreira, Brigitte Bardot marcou o cinema europeu ao redefinir a imagem feminina com papéis ousados - Pierre Andrieu/AFP

Publicado 29/12/2025 11:40

A prefeitura de Saint Tropez, lugar onde Brigitte Bardot morava, informou nesta segunda-feira (29), que a atriz será enterrada ao lado dos pais no cemitério da cidade. O funeral acontecerá em uma igreja local no dia 7 de janeiro, seguido por um enterro "privado". Durante sua vida, no entanto, Bardot disse que queria ser sepultada no jardim de sua residência com uma simples cruz de madeira, assim como seus animais.

"Apesar de toda a atividade em torno de La Madrague, continua sendo a minha casa, onde espero um dia ser enterrada", afirmou a artista em uma entrevista ao jornal Financial Times em 2007. Esse tipo de sepultamento é possível na França se as autoridades permitirem.

Os parentes de Bardot já começaram a preparar o velório, segundo uma fonte próxima da família.



A estrela de cinema morreu no domingo, aos 91 anos, em sua casa no sul de França. Meios de comunicação de todo o mundo publicaram imagens icônicas da atriz e homenagens após o anúncio.

Vida



Nascida em 28 de setembro de 1934 em Paris, Bardot cresceu em uma família católica tradicional e abastada. Casou-se quatro vezes e teve um filho, Nicolas-Jacques Charrier, com seu segundo marido, o ator Jacques Charrier.



Após deixar o cinema, Bardot refugiou-se em sua casa em Saint-Tropez para se dedicar à defesa dos direitos dos animais.



"Sou muito orgulhosa do primeiro capítulo da minha vida", declarou à AFP em 2024, antes de completar 90 anos. "Ganhei fama, e essa fama me permite proteger os animais, a única causa que realmente me importa".

* Com informações da AFP