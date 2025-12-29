Trump limitou-se a dizer que o ataque ocorreu na costa venezuelanaAFP
Trump diz que EUA atacou área usada pelo tráfico na Venezuela
Presidente norte-americano não disse onde ocorreu a ação
Trump diz que EUA atacou área usada pelo tráfico na Venezuela
Presidente norte-americano não disse onde ocorreu a ação
EUA prometem US$ 2 bilhões à ONU para ajuda humanitária em 2026
Valor está muito abaixo do destinado nos últimos anos
Rússia acusa Ucrânia de lançar drones contra uma residência oficial de Putin
Volodimir Zelensky nega autoria do ataque
Netanyahu se reúne com Trump para abordar o futuro da trégua em Gaza
Encontro acontece a pedido do primeiro-ministro de Israel
Brigitte Bardot será sepultada em cemitério de Saint-Tropez; atriz queria ser enterrada no jardim de casa
Parentes da artista já começaram a preparar o velório, segundo uma fonte próxima da família
Trump descartou Bolsonaro depois de vê-lo como 'perdedor', diz ex-embaixador dos EUA
Feeley deixou o governo americano em 2018
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.