Presidente russo, Vladimir Putin
Durante a noite, "o regime de Kiev lançou um ataque terrorista usando 91 drones contra a residência oficial do presidente Vladimir Putin", disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, no Telegram.
Ele alertou para "retaliação" e afirmou que a "posição de negociação de Moscou será revisada".
"Mais uma mentira da Federação Russa", declarou o líder ucraniano durante uma conversa virtual com jornalistas, afirmando que Moscou está "simplesmente preparando o terreno para ataques, provavelmente contra a capital e possivelmente contra prédios do governo".
"O presidente Trump concluiu um telefonema positivo com o presidente Putin sobre a Ucrânia", disse a secretária de imprensa americana, Karoline Leavitt, no X. Trump e Putin também conversaram antes das negociações de domingo com Zelensky.
A declaração de Leavitt surgiu pouco depois de Moscou ter acusado Kiev de disparar drones contra a residência de Putin e ter anunciado que iria "revisar" a sua posição nas negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia.
