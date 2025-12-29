Volodimir Zelenski se encontrou com o presidente americano, Donald Trump, na tarde do domingo (28)Secretaria presidencial da Ucrânia/AFP
"Sem garantias de segurança, realisticamente, esta guerra não terminará", declarou Zelenski a repórteres em mensagens de voz respondendo a perguntas enviadas via chat no Whatsapp.
Os detalhes das garantias de segurança não foram divulgados, mas Zelenski acrescentou que incluem como um acordo de paz seria monitorado, bem como a "presença" de parceiros. Ele não elaborou, mas a Rússia afirmou que não aceitará o envio de tropas de países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na Ucrânia.
O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, pontuou que o presidente russo, Vladimir Putin, e Trump devem conversar em breve, mas não há indicação de que o líder russo falaria com Zelenski.
