Exército da China anunciou nesta segunda-feira (29) que realizará exercícios militares no entorno de TaiwanAFP
China anuncia exercícios militares em Taiwan em alerta contra separatistas
Governo chinês reivindica a soberania sobre a região
Vídeos: terremoto deixa ao menos 25 feridos e causa danos materiais
Em Chimbote, cidade de meio milhão de habitantes localizada cerca de 450 quilômetros de Lima, o principal hospital sofreu avarias, assim como escolas e casas
Trump afirma que Kiev e Moscou estão 'mais perto' de uma solução para Donbass
Presidente dos EUA disse que as conclusões das negociações sobre um acordo de paz poderão ser conhecidas em 'semanas'
Colisão de helicópteros mata piloto nos Estados Unidos
Comandante da outra aeronave ficou gravemente ferido
Trump diz que falou por telefone com Putin antes de reunião com Zelensky
Encontro com o presidente ucraniano é mais uma tentativa de fechar um acordo de paz
Trump parabeniza Tailândia e Camboja por acordo de cessar-fogo
Presidente americano publicou uma mensagem na plataforma Truth Social sobre o pacto entre os dois países
