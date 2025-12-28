Em sua postagem, Trump acrescentou que o governo americano está "orgulhoso de ajudar" nas negociações - AFP

Publicado 28/12/2025 14:53 | Atualizado 28/12/2025 14:54

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parabenizou, neste domingo (28), os líderes da Tailândia e do Camboja pelo cessar-fogo anunciado no sábado para encerrar o conflito na fronteira.



Pelo menos 47 pessoas morreram e mais de um milhão de moradores foram deslocados em três semanas de combates, que afetaram quase todas as províncias fronteiriças dos dois países, segundo números oficiais.



"Eu quero parabenizar os grandes líderes pela sua brilhante capacidade de chegar a esta conclusão rápida e muito justa. Foi RÁPIDA E DECISIVA, como todas estas situações deveriam ser!", escreveu Trump na plataforma Truth Social.



Ele acrescentou que Washington, que participou dos esforços de mediação ao lado da China e da Malásia, está "orgulhoso de ajudar".



Trump reivindicou o mérito por uma trégua anterior entre Camboja e Tailândia, mas o cessar-fogo foi rompido no início deste mês.

Antes de seu encontro com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, neste domingo, Trump elogiou seu autoproclamado papel no fim dos conflitos mundiais.



"Talvez os Estados Unidos tenham se tornado as VERDADEIRAS Nações Unidas", apontou.



Ao anunciar o acordo no sábado, Tailândia e Camboja se comprometeram com o cessar-fogo, a congelar as movimentações de tropas e a permitir que os civis que moram nas zonas fronteiriças retornem para suas casas o mais rápido possível.



Após o anúncio da trégua, o principal diplomata da China, Wang Yi, recebeu os ministros das Relações Exteriores do Camboja e da Tailândia para dois dias de reuniões que começaram neste domingo.



Wang disse ao seu homólogo cambojano, Prak Sokhonn, que o cessar-fogo "abriu o processo de reconstrução da paz", segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da China.



"As partes devem avançar passo a passo para promover um cessar-fogo integral e duradouro, além de reconstruir a confiança mútua", acrescentou Wang.