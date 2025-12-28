Ao longo de sua carreira, Brigitte Bardot marcou o cinema europeu ao redefinir a imagem feminina com papéis ousadosPierre Andrieu/AFP
'Inesquecível BB': Brigitte Bardot recebe homenagens de personalidades
Presidente da França, Emmanuel Macron, escreveu sobre a morte da atriz em sua conta oficial no X
'Preferia ter dado à luz um cachorrinho': Brigitte Bardot deixa herança milionária à filho rejeitado
Na época do nascimento de Nicolas-Jacques Charrier, atriz estava no auge da fama e afirmou ter se sentido pressionada a levar a gestação adiante
E o cinema criou Brigitte Bardot: conheça os melhores filmes da atriz e onde assisti-los
Francesa morreu neste domingo (28), aos 91 anos
Morre Brigitte Bardot, ícone do cinema francês, aos 91 anos
Causa da morte não foi divulgada
