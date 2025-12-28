Elleshia com o ex-marido Kendall e três filhos - Reprodução / Go Fund Me

Publicado 28/12/2025 12:18

Uma mulher do estado de Utah, nos Estados Unidos, é suspeita de sequestrar os quatro filhos e levá-los para a Europa ao afirmar que o “fim dos tempos” estaria próximo.

Elleshia Anne Seymour, de 35 anos, embarcou com as crianças em um voo internacional só de ida no Aeroporto Internacional de Salt Lake City, em 30 de novembro, segundo imagens de câmeras de segurança divulgadas pela emissora norte-americana "ABC4 Utah".



A mulher, que divide a guarda dos filhos com dois ex-maridos, só foi dada como desaparecida após faltar ao trabalho e interromper o contato com familiares. Em 2 de dezembro, autoridades realizaram uma verificação de bem-estar na residência dela.

No mesmo dia, ela deixou uma mensagem de voz para um dos pais informando que estava na França e pretendia obter residência permanente para fugir do que chamou de “fim dos tempos”.



Um dos ex-maridos, Kendall Seymour, acusou a mulher de sequestro internacional. Em publicação no "GoFundMe", ele afirmou que Elleshia teria falsificado documentos de passaporte das crianças e deixado um bilhete com uma "mensagem delirante atribuída a Deus", além de uma lista de tarefas que incluía destruir documentos, fotos de identificação e descartar o telefone celular.



O Departamento de Segurança Pública de Utah emitiu, em 10 de dezembro, um alerta de crianças desaparecidas e em perigo, classificando Elleshia como suspeita após ela abandonar o carro no aeroporto e deixar o país.

A mulher foi formalmente acusada de quatro crimes de interferência na custódia, um delito de terceiro grau, segundo a legislação do estado. Também foi expedida uma ordem de proteção emergencial e um mandado de prisão sem direito a fiança.



O FBI passou a auxiliar nas buscas, e Kendall Seymour espera que o mandado estadual seja convertido em federal, o que permitiria a atuação da Interpol. Ele iniciou uma campanha de arrecadação para custear a viagem à Europa e buscar os filhos, afirmando que o objetivo é reduzir o impacto emocional sobre as crianças.



"Minha esperança é que elas sejam encontradas rapidamente e possamos buscá-las enquanto ainda acreditam que estão apenas viajando", escreveu.