Zelensky e Trump vão discutir os avanços nas negociações sobre um cessar-fogo com a Rússia - AFP

Publicado 27/12/2025 22:02

A Casa Branca confirmou o horário do encontro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Agendada para este domingo, 28, a reunião bilateral terá início às 13h no horário local, em Palm Beach, na Flórida (15h no horário de Brasília). Os líderes irão discutir avanços nas negociações por um cessar-fogo com a Rússia.

Mais cedo, em postagem no X, Zelensky afirmou trabalhar junto com os EUA em um "roteiro para a prosperidade da Ucrânia". Segundo ele, a iniciativa se estende até 2040 e tem como principais diretrizes: expectativa de vida, retorno de refugiados, PIB per capita, criação de empregos e garantias de segurança. Em uma segunda etapa, o programa também visa ao acesso aos mercados e a adesão à União Europeia.

No entanto, novos ataques com drones marcaram a última madrugada em Kiev. A Rússia lançou neste sábado, 27, quase 500 drones e 40 mísseis de vários tipos em direção à Ucrânia, segundo autoridades. O principal alvo foi a infraestrutura energética e civil na capital ucraniana. Os ataques deixaram distritos da região sem luz nem aquecimento.

De acordo com o Dtek Group, um dos principais investidores privados do setor de energia da Ucrânia, os ataques deixaram mais de 1 milhão de casas sem energia em Kiev e arredores. Pela manhã, mais de 700 mil clientes da empresa estava sem energia na manhã de sábado, com outros 400 mil desconectados na região metropolitana da capital. À tarde, 750 mil pessoas permaneciam sem energia da capital e arredores, informou em suas redes sociais.

"A Rússia continua a atormentar nossas cidades e nosso povo. Moscou rejeitou até mesmo as propostas de um cessar-fogo de Natal e está intensificando a brutalidade de seus ataques com mísseis e drones. Este é um sinal claro de como eles realmente encaram a diplomacia por lá", afirmou Zelensky em sua conta no X