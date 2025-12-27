Acidente deixou 15 mortos e 20 feridos na GuatemalaGustavo Rodas / AFP
Acidente de ônibus deixa 15 mortos na Guatemala
Segundo as autoridades, 20 pessoas ficaram feridas
Acidente de ônibus deixa 15 mortos na Guatemala
Segundo as autoridades, 20 pessoas ficaram feridas
Tailândia e Camboja anunciam 'cessar-fogo imediato' para conflito na fronteira
Confronto deixou mais de 40 mortos e um milhão de deslocados em três semanas
Vídeo: Rússia ataca Ucrânia antes do encontro entre Zelensky e Trump nos EUA
Explosões foram ouvidas em Kiev neste sábado (27)
Bizarro! Aposentado de 76 anos desenvolve seios após tomar medicamento comum
Os médicos revelaram que o efeito colateral bizarro foi desencadeado por um medicamento comum para o coração
EUA ameaçam novos ataques ao estado islâmico na Nigéria
Trump caracterizou as operações como um esforço para impedir o assassinato de cristãos
Especialistas alertam para risco de nova pandemia em 2026 com avanço de vírus
Variante altamente infecciosa se espalha por continentes, alcança mamíferos e preocupa cientistas pela capacidade de adaptação e difícil contenção
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.