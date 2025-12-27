Diversos prédios foram atingidos em meio aos bombardeios - Serhii Okunev / AFP

Diversos prédios foram atingidos em meio aos bombardeiosSerhii Okunev / AFP

Publicado 27/12/2025 08:35 | Atualizado 27/12/2025 09:03

A Rússia atacou diversas regiões da Ucrânia, entre elas a capital Kiev, com mais de 40 mísseis e 500 drones neste sábado (27), antes do encontro entre o presidente Volodymyr Zelensky e seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump.

Your browser does not support the video tag.

Zelensky se preparava para viajar ao estado da Flórida para se encontrar com Trump, em reunião marcada para domingo, no entanto, todo o país foi afetado por alertas de tráfego aéreo pouco depois das 2h locais (21h da sexta-feira em Brasília), de acordo com relatos das autoridades.



A Força Aérea ucraniana informou em suas redes sociais sobre a movimentação de drones e mísseis em várias regiões, incluindo a capital. Os bombeiros ainda atuam na região para apagar os focos de fogo nos prédios atingidos. Até o momento, não há um balanço oficial de feridos e mortos.



Uma jornalista da AFP ouviu fortes explosões por volta de 1h30 (20h30 em Brasília) e, de novo, meia hora mais tarde.



"Explosões na capital. As forças de defesa aérea estão em operação", informou no Telegram o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko.



"Por favor, permaneçam em locais seguros! O inimigo está atacando a capital", declarou, por sua vez, o chefe da administração militar local, Timur Tkatchenko.



A Força Aérea da Ucrânia também anunciou um alerta aéreo para todo o país na primeira hora deste sábado.



Quase quatro anos depois do início da ofensiva em grande escala da Rússia, as conversas para solucionar o conflito avançaram nas últimas semanas, após a apresentação de um plano revelado por Trump.



Embora, inicialmente, ucranianos e europeus tenham considerado que o documento favorecia Moscou em demasia, Zelensky apresentou esta semana uma nova versão.



Esta última prevê um congelamento da linha de frente atual sem oferecer uma solução imediata às reivindicações territoriais da Rússia, que ocupa mais de 19% da Ucrânia.

*Com informações da AFP