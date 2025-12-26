Rússia acusou a Ucrânia de querer 'torpedear' negociações sobre o plano dos EUA para pôr fim à guerraAFP
Rússia acusa Ucrânia de tentar sabotar negociações de paz mediadas pelos EUA
Moscou afirma que novo texto apresentado por Kiev difere do que foi discutido com Washington e critica atuação da União Europeia no processo
Trump e Zelensky vão se reunir neste domingo, confirma Casa Branca
Rússia lançou quase 500 drones e 40 mísseis de vários tipos em direção à Ucrânia
‘Zelenski não tem nada até que eu aprove’, diz Trump antes de reunião sobre Ucrânia
Presidentes vão se encontrar neste domingo (28) nos EUA
Perry Bamonte, guitarrista e tecladista do The Cure, morre aos 65 anos
Músico não resistiu a uma 'breve enfermidade durante o Natal'; banda lamenta
Secretário-geral da ONU comemora trégua entre Camboja e Tailândia
Guterres afirmou ser um passo positivo para 'aliviar o sofrimento de civis'
Israel se torna o primeiro país a reconhecer a Somalilândia
Somália e nações africanas criticaram o anúncio
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.