Perry Bamonte morreu aos 65 anos - Harmony Gerber / Getty Images North America / AFP

Publicado 27/12/2025 12:35 | Atualizado 27/12/2025 12:41

A banda britânica de rock The Cure anunciou nesta sexta-feira (26) a morte de Perry Bamonte, guitarrista e tecladista, aos 65 anos. Conhecido como "Teddy", o músico se tornou um integrante efetivo do grupo em 1990. Ele "morreu em casa, após uma breve enfermidade durante o Natal", segundo um comunicado publicado no site da banda, que expressou "imensa tristeza".

"Discreto, intenso, intuitivo, constante e imensamente criativo, Teddy era uma parte afetuosa e vital da história do The Cure [...] Sentiremos muita saudade", diz a nota.



Com o icônico vocalista Robert Smith, a banda evoluiu ao longo das décadas. Bamonte juntou-se à equipe técnica em 1984, antes de passar por duas etapas como integrante do grupo, durante as quais tocou guitarra, baixo e teclado.



No comunicado, a banda destaca que Bamonte contribuiu para a criação de vários álbuns, entre eles "Wish" (1992), "Wild Mood Swings" (1996), "Bloodflowers" (2000), "Acoustic Hits" (2001) e "The Cure" (2004).

Em sua primeira fase com o grupo, que começou em 1990 e durou 14 anos, Bamonte tocou em mais de 400 shows. Ele retornou à banda em 2022, e, desde então, participou de outras 90 apresentações.



Impulsionado pela voz melancólica e rasgada de Smith, o The Cure ajudou a moldar o rock gótico com álbuns como "Pornography" (1982). Mais tarde, fez sucesso com temas mais alegres, entre eles "Friday I'm in Love". Os últimos álbuns da banda foram lançados em 2008 ("4:13 Dream") e no ano passado ("Songs of a Lost World").