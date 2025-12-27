O texto assinado pelos ministros da Defesa também menciona o congelamento das posições militares - Handout / Agence Kampuchea Press / AFP

Publicado 27/12/2025 12:24





Guterres considerou que o cessar-fogo imediato anunciado pelos dois países é um passo positivo para "aliviar o sofrimento de civis, encerrar as hostilidades atuais e criar um ambiente propício para alcançar uma paz duradoura", afirmou o porta-voz Stephane Dujarric. O secretário-geral da ONU, António Guterres, comemorou, neste sábado (27), a t régua entre Camboja e Tailândia para encerrar semanas de confrontos mortais, anunciou seu porta-voz.Guterres considerou que o cessar-fogo imediato anunciado pelos dois países é um passo positivo para "aliviar o sofrimento de civis, encerrar as hostilidades atuais e criar um ambiente propício para alcançar uma paz duradoura", afirmou o porta-voz Stephane Dujarric.

A disputa na fronteira entre os dois vizinhos do Sudeste Asiático foi retomada no início do mês com disparos de artilharia, tanques, drones e aviões de combate. O conflito rompeu uma trégua anterior, cujo mérito foi atribuído ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.



O conflito envolve uma antiga disputa sobre a demarcação da fronteira de 800 km estabelecida na época colonial, além de uma série de templos antigos situados ao longo da linha divisória.



O texto assinado pelos ministros da Defesa também menciona o congelamento das posições militares, a retirada das minas das áreas limítrofes e a cooperação policial para combater o crime cibernético.



Bangcoc também libertará, segundo o acordo, 18 soldados detidos após 72 horas de cessar-fogo efetivo.