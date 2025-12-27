O texto assinado pelos ministros da Defesa também menciona o congelamento das posições militaresHandout / Agence Kampuchea Press / AFP
Guterres considerou que o cessar-fogo imediato anunciado pelos dois países é um passo positivo para "aliviar o sofrimento de civis, encerrar as hostilidades atuais e criar um ambiente propício para alcançar uma paz duradoura", afirmou o porta-voz Stephane Dujarric.
O conflito envolve uma antiga disputa sobre a demarcação da fronteira de 800 km estabelecida na época colonial, além de uma série de templos antigos situados ao longo da linha divisória.
O texto assinado pelos ministros da Defesa também menciona o congelamento das posições militares, a retirada das minas das áreas limítrofes e a cooperação policial para combater o crime cibernético.
Bangcoc também libertará, segundo o acordo, 18 soldados detidos após 72 horas de cessar-fogo efetivo.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.