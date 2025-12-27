Segundo Trump, nos últimos meses, diversos cristãos foram assassinados na Nigéria - AFP

Publicado 27/12/2025 07:42

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, ameaçou nesta sexta-feira, 26, realizar novos ataques contra alvos do Estado Islâmico na Nigéria , horas depois de as forças armadas americanas terem agido contra campos de treinamento de militantes. Donald Trump caracterizou as operações como um esforço para impedir o assassinato de cristãos.

"O presidente Trump foi claro no mês passado: o assassinato de cristãos inocentes na Nigéria (e em outros lugares) precisa acabar. O Pentágono está sempre pronto, e o Estado Islâmico descobriu isso na noite de Natal. Mais novidades em breve. Grato pelo apoio e cooperação do governo nigeriano", escreveu Hegseth no X.

O chanceler da Nigéria, Yusuf Tuggar, afirmou nesta quinta-feira (25) que os ataques americanos, que ocorreram após Trump acusar o governo nigeriano de não impedir os massacres de cristãos, faziam "parte de operações conjuntas que estão em andamento".

Perseguição

A Nigéria é oficialmente um país laico e sua população está dividida quase igualmente entre muçulmanos (53%) e cristãos (45%). Mas a violência contra cristãos tem atraído a atenção da direita religiosa nos EUA, que a classifica como perseguição, e os apoiadores de Trump, em geral, elogiaram os ataques. Na defensiva, o governo nigeriano ressaltou que os grupos armados têm como alvo tanto cristãos quanto muçulmanos.

A Nigéria afirmou que forneceu informações de inteligência para os ataques aéreos no Estado de Sokoto. O chanceler nigeriano disse ter conversado com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, depois telefonado para o presidente nigeriano, Bola Tinubu, para obter sua aprovação, antes de falar novamente com Rubio.

"Temos trabalhado em estreita colaboração com os americanos", garantiu Tuggar. "É o que sempre esperamos: trabalhar com os americanos, trabalhar com outros países, para combater o terrorismo, para impedir a morte de nigerianos inocentes. É um esforço conjunto". disse.