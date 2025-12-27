Segundo Trump, nos últimos meses, diversos cristãos foram assassinados na NigériaAFP
EUA ameaçam novos ataques ao estado islâmico na Nigéria
Trump caracterizou as operações como um esforço para impedir o assassinato de cristãos
EUA ameaçam novos ataques ao estado islâmico na Nigéria
Trump caracterizou as operações como um esforço para impedir o assassinato de cristãos
Especialistas alertam para risco de nova pandemia em 2026 com avanço de vírus
Variante altamente infecciosa se espalha por continentes, alcança mamíferos e preocupa cientistas pela capacidade de adaptação e difícil contenção
Tiktoker atropela homem durante live e é presa após denúncias de usuários nos EUA
Crime teria acontecido em Zion, cidade da região metropolitana de Chicago (EUA)
Rússia acusa Ucrânia de tentar sabotar negociações de paz mediadas pelos EUA
Moscou afirma que novo texto apresentado por Kiev difere do que foi discutido com Washington e critica atuação da União Europeia no processo
Explosão em mesquita deixa pelo menos oito mortos na Síria
Outras 218 pessoas ficaram feridas
Apostador ganha prêmio de R$ 10 bilhões em loteria dos Estados Unidos
Vencedor pode optar por receber o valor total em 30 parcelas anuais ou em pagamento único
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.