Da esquerda para a direita, Volodymyr Zelensky, Donald Trump e Vladmir PutinAFP/Agência O Dia
Trump e Zelensky devem se reunir no próximo domingo para discutir Rússia-Ucrânia
Encontro vai acontecer em Mar-a-Lago
Tiktoker atropela homem durante live e é presa após denúncias de usuários nos EUA
Crime teria acontecido em Zion, cidade da região metropolitana de Chicago (EUA)
Rússia acusa Ucrânia de tentar sabotar negociações de paz mediadas pelos EUA
Moscou afirma que novo texto apresentado por Kiev difere do que foi discutido com Washington e critica atuação da União Europeia no processo
Explosão em mesquita deixa pelo menos oito mortos na Síria
Outras 218 pessoas ficaram feridas
Apostador ganha prêmio de R$ 10 bilhões em loteria dos Estados Unidos
Vencedor pode optar por receber o valor total em 30 parcelas anuais ou em pagamento único
Trump e Zelensky devem se reunir no próximo domingo para discutir Rússia-Ucrânia
Encontro vai acontecer em Mar-a-Lago
Ataque com faca e spray deixa pelo menos 14 feridos no Japão
Suspeito foi preso em flagrante
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.