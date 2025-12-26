É segundo maior prêmio de loteria dos EUA já ganhoAFP
Apostador ganha prêmio de R$ 10 bilhões em loteria dos Estados Unidos
Vencedor pode optar por receber o valor total em 30 parcelas anuais ou em pagamento único
Explosão em mesquita deixa pelo menos oito mortos na Síria
Outras 218 pessoas ficaram feridas
Trump e Zelensky devem se reunir no próximo domingo para discutir Rússia-Ucrânia
Encontro vai acontecer em Mar-a-Lago
Ataque com faca e spray deixa pelo menos 14 feridos no Japão
Suspeito foi preso em flagrante
Venezuela liberta 99 detidos após protestos por reeleição de Maduro
Manifestações deixaram 28 mortos
Rússia chama ações dos EUA contra Venezuela de ‘pirataria’ e ‘bandidagem’
Russos já haviam condenado a ofensiva americana na terça-feira (23), durante reunião do Conselho de Segurança da ONU
