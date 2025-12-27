Terremoto foi sentido em todo o território de Taiwan - AFP

Publicado 27/12/2025 17:04

taipei - Um terremoto de magnitude 6,6 sacudiu neste sábado, 27, a costa nordeste de Taiwan, informou o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS), sem registros imediatos de vítimas ou danos.

A Administração Central de Meteorologia de Taiwan, que havia calculado a magnitude do fenômeno em 7 graus, informou que o terremoto foi registrado às 23h05 locais (12h05 de Brasília), a 73 km de profundidade no mar em frente ao condado de Yilan, ao sudoeste de Taipé.

Este é o segundo terremoto de magnitude considerável a atingir a ilha nesta semana, após um tremor de magnitude 6 registrado na quarta-feira, 24.

A imprensa local informou que o terremoto deste sábado foi sentido em todo o território de Taiwan.

Taiwan sofre terremotos com frequência por estar localizado próximo ao encontro de duas placas tectônicas, perto do Círculo de Fogo do Pacífico, que, segundo o USGS, é a região com maior atividade sísmica do mundo.