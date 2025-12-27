Donald Trump deve se reunir com Zelensky neste domingo (28)AFP
‘Zelenski não tem nada até que eu aprove’, diz Trump antes de reunião sobre Ucrânia
Presidentes vão se encontrar neste domingo (28) nos EUA
Perry Bamonte, guitarrista e tecladista do The Cure, morre aos 65 anos
Músico não resistiu a uma 'breve enfermidade durante o Natal'; banda lamenta
Secretário-geral da ONU comemora trégua entre Camboja e Tailândia
Guterres afirmou ser um passo positivo para 'aliviar o sofrimento de civis'
Israel se torna o primeiro país a reconhecer a Somalilândia
Somália e nações africanas criticaram o anúncio
Acidente de ônibus deixa 15 mortos na Guatemala
Segundo as autoridades, 20 pessoas ficaram feridas
Tailândia e Camboja anunciam 'cessar-fogo imediato' para conflito na fronteira
Confronto deixou mais de 40 mortos e um milhão de deslocados em três semanas
