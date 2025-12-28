Brigitte Bardot sempre deixou claro que ser mãe não estava entre seus planos de vidaValery Hache/AFP
'Preferia ter dado à luz um cachorrinho': Brigitte Bardot deixa herança milionária a filho rejeitado
Na época do nascimento de Nicolas-Jacques Charrier, atriz estava no auge da fama e afirmou ter se sentido pressionada a levar a gestação adiante
Vídeos: terremoto deixa ao menos 25 feridos e causa danos materiais
Em Chimbote, cidade de meio milhão de habitantes localizada cerca de 450 quilômetros de Lima, o principal hospital sofreu avarias, assim como escolas e casas
Trump afirma que Kiev e Moscou estão 'mais perto' de uma solução para Donbass
Presidente dos EUA disse que as conclusões das negociações sobre um acordo de paz poderão ser conhecidas em 'semanas'
Colisão de helicópteros mata piloto nos Estados Unidos
Comandante da outra aeronave ficou gravemente ferido
Trump diz que falou por telefone com Putin antes de reunião com Zelensky
Encontro com o presidente ucraniano é mais uma tentativa de fechar um acordo de paz
Trump parabeniza Tailândia e Camboja por acordo de cessar-fogo
Presidente americano publicou uma mensagem na plataforma Truth Social sobre o pacto entre os dois países
'Inesquecível BB': Brigitte Bardot recebe homenagens de personalidades
Presidente da França, Emmanuel Macron, escreveu sobre a morte da atriz em sua conta oficial no X
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.