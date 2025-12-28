Brigitte Bardot sempre deixou claro que ser mãe não estava entre seus planos de vida - Valery Hache/AFP

Publicado 28/12/2025 13:34

A morte de Brigitte Bardot, de 91 anos, que foi divulgada neste domingo (28), trouxe à tona a relação conturbada da atriz com o filho único, Nicolas-Jacques Charrier. A francesa sempre deixou claro que ser mãe não estava entre seus planos de vida e que não se sentia "adulta o suficiente" para tal responsabilidade. No entanto, a artista deixou uma herança de cerca de 65 milhões de dólares para o descendente.

Fruto da união entre Bardot e o ator e produtor Jacques Charrier, Nicolas nasceu em 11 de janeiro de 1960. Na época, Brigitte estava no auge da fama e afirmou ter se sentido pressionada a levar a gestação adiante, vivendo um período de grande sofrimento psicológico.

O distanciamento entre mãe e filho tornou-se público devido às duras declarações da atriz em entrevistas. Em sua biografia lançada em 1996, Brigitte comparou a gravidez a um "tumor" e afirmou que teria preferido "ter dado à luz a um cachorrinho" em vez de um bebê. Além disso, a artista também reiterou que nunca se arrependeu de não ter exercido plenamente o papel de mãe, o que gerou debates intensos na França sobre o "mito da maternidade obrigatória".

A herança deixada ao filho, no entanto, chega aos US$ 65 milhões (cerca de R$ 360 milhões), segundo a imprensa internacional especializada. Esse valor leva em conta uma mansão em Saint-Tropez, lucros obtidos por seus livros, os quase 50 filmes nos quais a francesa atuou e músicas gravadas, além de tudo que envolve o seu nome.