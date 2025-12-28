Um dos helicópteros ficou completamente destruídoInstagram/Reprodução
Colisão de helicópteros mata piloto nos Estados Unidos
Comandante da outra aeronave ficou gravemente ferido
Trump diz que falou por telefone com Putin antes de reunião com Zelensky
Encontro com o presidente ucraniano é mais uma tentativa de fechar um acordo de paz
Trump parabeniza Tailândia e Camboja por acordo de cessar-fogo
Presidente americano publicou uma mensagem na plataforma Truth Social sobre o pacto entre os dois países
'Inesquecível BB': Brigitte Bardot recebe homenagens de personalidades
Presidente da França, Emmanuel Macron, escreveu sobre a morte da atriz em sua conta oficial no X
'Preferia ter dado à luz um cachorrinho': Brigitte Bardot deixa herança milionária a filho rejeitado
Na época do nascimento de Nicolas-Jacques Charrier, atriz estava no auge da fama e afirmou ter se sentido pressionada a levar a gestação adiante
Mulher sequestra quatro filhos e foge para Europa ao alegar 'fim dos tempos'
Elleshia, que divide a guarda das crianças com dois ex-maridos, só foi dada como desaparecida após faltar ao trabalho e interromper o contato com familiares
