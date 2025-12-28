Zelensky e Trump discutiram a possibilidade de um cessar-fogo na Ucrânia - AFP

Publicado 28/12/2025 21:00

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 28, que a Ucrânia e a Rússia estão “mais perto” de um acordo sobre a situação do território disputado de Donbass, embora a situação continue complexa.



“Está por resolver, mas há muitos avanços. É um assunto muito difícil, mas creio que será resolvido”, declarou Trump a jornalistas em resposta a uma pergunta sobre Donbass, durante uma coletiva de imprensa conjunta com o seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, na residência de Mar-a-Lago, na Flórida.

Segundo Trump, as conclusões das negociações sobre um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia poderão ser conhecidas em “semanas”, e anunciou possíveis novas conversas com líderes europeus em Washington.



“Acho que em algumas semanas saberemos, de uma forma ou de outra”, se as conversas deram frutos, declarou o presidente americano em coletiva de imprensa após a reunião na Flórida com seu par ucraniano, Volodimir Zelensky, acrescentando que as negociações foram “muito difíceis”.



Trump afirmou também que se ofereceu para apresentar ao Parlamento da Ucrânia o mais recente plano de paz. “Não tenho certeza se é realmente necessário, mas, se ajudasse a salvar 25 mil vidas por mês, ou o que fosse, sem dúvida eu estaria disposto a fazê-lo”, disse.