Terremoto causou estragos em residências, hospitais e escolas em Áncash - Instagram/Reprodução

Terremoto causou estragos em residências, hospitais e escolas em ÁncashInstagram/Reprodução

Publicado 28/12/2025 21:49

Pelo menos 25 pessoas ficaram feridas e várias estruturas foram danificadas após um sismíco de magnitude 6,0 registrado na noite de sábado, 27, no Peru, na região de Áncash, ao norte de Lima, informaram neste domingo, 28, as autoridades e a imprensa local.



O potente terremoto ocorreu às 21h51 de sábado (23h51 de Brasília) a uma profundidade de 52 quilômetros, com epicentro no oceano Pacífico, em frente à cidade portuária de Chimbote, segundo o boletim oficial.

Más imágenes de cómo se vivió en los interiores de comercios el sismo de Chimbote ocurrido ayer. @elcomercio_peru @PeruECpe pic.twitter.com/eyH5dy1dWn — Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) December 28, 2025



O tremor deixou “25 pessoas feridas, das quais 12 estão hospitalizadas e 13 receberam alta”, afirmou o Ministério da Saúde em comunicado.



A imprensa local divulgou neste domingo imagens do impacto material do abalo. O tremor deixou “25 pessoas feridas, das quais 12 estão hospitalizadas e 13 receberam alta”, afirmou o Ministério da Saúde em comunicado.A imprensa local divulgou neste domingo imagens do impacto material do abalo.

Así vivió Chimbote el sismo registrado ayer. Algunos elementos del techo y de los segundos niveles de varias viviendas cayeron. @elcomercio_peru @PeruECpe pic.twitter.com/6Q0ugUYSGb — Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) December 28, 2025



Em Chimbote, uma cidade de meio milhão de habitantes localizada cerca de 450 quilômetros ao norte de Lima, o principal hospital sofreu danos, assim como escolas e casas.



Nos vídeos que circulam nas redes sociais, também é possível ver imóveis com rachaduras e supermercados com mercadorias no chão. Em Chimbote, uma cidade de meio milhão de habitantes localizada cerca de 450 quilômetros ao norte de Lima, o principal hospital sofreu danos, assim como escolas e casas.Nos vídeos que circulam nas redes sociais, também é possível ver imóveis com rachaduras e supermercados com mercadorias no chão.

O Instituto Geofísico do Peru (IGP) informou nas redes sociais que, desde quinta-feira, registrou vários sismos no país, inclusive um de magnitude 4,8 no domingo 155 quilômetros ao sul de Lima.



O Instituto de Geologia, Mineração e Metalurgia também reportou que “tem identificadas zonas críticas por perigos geológicos” em Áncash e La Libertad, outro departamento mais ao norte.



O Peru, com 34 milhões de habitantes, está localizado no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, que se estende ao longo da costa oeste das Américas e do leste da Ásia.



Nessas regiões registra-se a maior atividade sísmica do mundo. Só no Peru, ocorrem anualmente pelo menos uma centena de abalos sísmicos perceptíveis para a população.



Em 1970, o Peru sofreu um dos terremotos mais mortíferos dos últimos 100 anos, no qual 67 mil pessoas morreram em Áncash.