Terremoto causou estragos em residências, hospitais e escolas em ÁncashInstagram/Reprodução
O potente terremoto ocorreu às 21h51 de sábado (23h51 de Brasília) a uma profundidade de 52 quilômetros, com epicentro no oceano Pacífico, em frente à cidade portuária de Chimbote, segundo o boletim oficial.
Más imágenes de cómo se vivió en los interiores de comercios el sismo de Chimbote ocurrido ayer. @elcomercio_peru @PeruECpe pic.twitter.com/eyH5dy1dWn— Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) December 28, 2025
O tremor deixou “25 pessoas feridas, das quais 12 estão hospitalizadas e 13 receberam alta”, afirmou o Ministério da Saúde em comunicado.
A imprensa local divulgou neste domingo imagens do impacto material do abalo.
Así vivió Chimbote el sismo registrado ayer. Algunos elementos del techo y de los segundos niveles de varias viviendas cayeron. @elcomercio_peru @PeruECpe pic.twitter.com/6Q0ugUYSGb— Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) December 28, 2025
Em Chimbote, uma cidade de meio milhão de habitantes localizada cerca de 450 quilômetros ao norte de Lima, o principal hospital sofreu danos, assim como escolas e casas.
Nos vídeos que circulam nas redes sociais, também é possível ver imóveis com rachaduras e supermercados com mercadorias no chão.
O Instituto de Geologia, Mineração e Metalurgia também reportou que “tem identificadas zonas críticas por perigos geológicos” em Áncash e La Libertad, outro departamento mais ao norte.
O Peru, com 34 milhões de habitantes, está localizado no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, que se estende ao longo da costa oeste das Américas e do leste da Ásia.
Nessas regiões registra-se a maior atividade sísmica do mundo. Só no Peru, ocorrem anualmente pelo menos uma centena de abalos sísmicos perceptíveis para a população.
Em 1970, o Peru sofreu um dos terremotos mais mortíferos dos últimos 100 anos, no qual 67 mil pessoas morreram em Áncash.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.