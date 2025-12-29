Trump e Netanyahu se reunirão a partir das 13h locais (15h de Brasília), informou a Casa BrancaSaul Loeb/AFP
O encontro na residência de Trump em Mar-a-Lago acontece a pedido de Netanyahu, segundo o republicano, em meio aos temores de alguns funcionários da Casa Branca de que tanto Israel como o Hamas estejam protelando a segunda fase do cessar-fogo.
Trump estaria ansioso para anunciar antes de janeiro um governo tecnocrático palestino para Gaza e a mobilização de uma força internacional de estabilização.
A porta-voz do governo israelense, Shosh Bedrosian, disse que Netanyahu pretende abordar a segunda fase do acordo, que implica garantir que "o Hamas seja desarmado e Gaza desmilitarizada".
O israelense mencionará "o perigo que o Irã representa não apenas para o Oriente Médio, mas também para os Estados Unidos", afirmou Bedrosian antes de viajar com o primeiro-ministro israelense.
Nos últimos meses, autoridades e veículos de comunicação israelenses expressaram preocupação com o fato de o Irã estar reconstruindo seu arsenal de mísseis balísticos após o ataque sofrido durante a guerra com Israel em junho.
No entanto, Sina Toossi, pesquisador do Centro de Política Internacional (CIP) em Washington, afirmou que a insistência de Trump de que os ataques americanos de junho destruíram o programa nuclear de Teerã "eliminou a justificativa histórica mais poderosa de Israel para o apoio americano à guerra com o Irã".
O foco de Netanyahu nos mísseis iranianos é "uma tentativa de criar um novo casus belli", disse Toossi à AFP.
O cessar-fogo em Gaza anunciado em outubro é uma das principais conquistas do primeiro ano de Trump em seu retorno ao poder, mas sua administração e os mediadores regionais pretendem manter o ímpeto.
O enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, e o genro de Trump, Jared Kushner, receberam funcionários de alto escalão dos países mediadores - Catar, Egito e Turquia - em Miami no início do mês.
O momento da reunião com Netanyahu é "muito significativo", disse Gershon Baskin, copresidente da comissão de construção da paz 'Alliance for Two States', que participou de negociações secretas com o Hamas.
A primeira fase do acordo de trégua exigia que o Hamas libertasse os reféns que permaneciam em cativeiro, vivos e mortos, do ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel.
O Hamas devolveu todos, exceto o corpo de um refém.
Na segunda etapa, Israel deve retirar as tropas de suas posições em Gaza, enquanto o Hamas deve entregar as armas, um ponto de divergência importante para o movimento islamista.
Além disso, uma autoridade interina deve governar o território palestino e uma força internacional de estabilização (ISF, na sigla em inglês) será mobilizada.
No entanto, ambas as partes denunciam frequentes violações do cessar-fogo.
Mas a publicação apontou que funcionários da Casa Branca estavam cada vez mais exasperados por considerarem que Netanyahu se esforça para travar o processo de paz.
"Há cada vez mais sinais de que o governo americano está se frustrando com Netanyahu", disse Yossi Mekelberg, analista para o Oriente Médio do centro de estudos Chatham House, com sede em Londres.
"A pergunta é o que vai fazer a respeito (...) porque a fase dois, neste momento, não avança", acrescentou.
Israel também continua atacando alvos do Hamas em Gaza e do Hezbollah no Líbano, apesar do cessar-fogo no país. A Síria também estará na pauta das conversas.
"Tudo está relacionado com permanecer no poder", afirmou sobre o veterano primeiro-ministro israelense.
