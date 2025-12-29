Trump e Netanyahu se reunirão a partir das 13h locais (15h de Brasília), informou a Casa Branca - Saul Loeb/AFP

Trump e Netanyahu se reunirão a partir das 13h locais (15h de Brasília), informou a Casa BrancaSaul Loeb/AFP

Publicado 29/12/2025 13:49

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reúne com Donald Trump na Flórida nesta segunda-feira (29), no momento em que o presidente dos Estados Unidos pressiona o chefe de Governo israelense para avançar à próxima etapa do frágil plano de trégua em Gaza.



O encontro na residência de Trump em Mar-a-Lago acontece a pedido de Netanyahu, segundo o republicano, em meio aos temores de alguns funcionários da Casa Branca de que tanto Israel como o Hamas estejam protelando a segunda fase do cessar-fogo.



Trump estaria ansioso para anunciar antes de janeiro um governo tecnocrático palestino para Gaza e a mobilização de uma força internacional de estabilização.



Os dois governantes se reunirão a partir das 13h locais (15h de Brasília), informou a Casa Branca.



A porta-voz do governo israelense, Shosh Bedrosian, disse que Netanyahu pretende abordar a segunda fase do acordo, que implica garantir que "o Hamas seja desarmado e Gaza desmilitarizada".

Netanyahu, no entanto, também tentará mudar o foco do encontro para o Irã, naquela que será sua quinta reunião este ano com Trump nos Estados Unidos. Segundo várias fontes, o líder israelense quer pressionar por mais ataques americanos contra o programa nuclear de Teerã.



O israelense mencionará "o perigo que o Irã representa não apenas para o Oriente Médio, mas também para os Estados Unidos", afirmou Bedrosian antes de viajar com o primeiro-ministro israelense.



Nos últimos meses, autoridades e veículos de comunicação israelenses expressaram preocupação com o fato de o Irã estar reconstruindo seu arsenal de mísseis balísticos após o ataque sofrido durante a guerra com Israel em junho.



No entanto, Sina Toossi, pesquisador do Centro de Política Internacional (CIP) em Washington, afirmou que a insistência de Trump de que os ataques americanos de junho destruíram o programa nuclear de Teerã "eliminou a justificativa histórica mais poderosa de Israel para o apoio americano à guerra com o Irã".



O foco de Netanyahu nos mísseis iranianos é "uma tentativa de criar um novo casus belli", disse Toossi à AFP.

O Irã denunciou o relatório na segunda-feira como uma "operação psicológica" contra Teerã. Enfatizou que que está totalmente preparado para se defender e alertou que uma nova agressão "teria consequências mais graves" para Israel.



Segunda fase do plano



A visita de Netanyahu dá sequência a dias frenéticos de diplomacia internacional em Palm Beach, onde Trump recebeu no domingo o seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, para discutir o fim da invasão russa.



O cessar-fogo em Gaza anunciado em outubro é uma das principais conquistas do primeiro ano de Trump em seu retorno ao poder, mas sua administração e os mediadores regionais pretendem manter o ímpeto.



O enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, e o genro de Trump, Jared Kushner, receberam funcionários de alto escalão dos países mediadores - Catar, Egito e Turquia - em Miami no início do mês.



O momento da reunião com Netanyahu é "muito significativo", disse Gershon Baskin, copresidente da comissão de construção da paz 'Alliance for Two States', que participou de negociações secretas com o Hamas.

"A fase dois precisa começar", declarou à AFP. Ele acredita que "os americanos percebem que já é tarde porque o Hamas teve tempo demais para restabelecer sua presença".



A primeira fase do acordo de trégua exigia que o Hamas libertasse os reféns que permaneciam em cativeiro, vivos e mortos, do ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel.



O Hamas devolveu todos, exceto o corpo de um refém.



Na segunda etapa, Israel deve retirar as tropas de suas posições em Gaza, enquanto o Hamas deve entregar as armas, um ponto de divergência importante para o movimento islamista.



Além disso, uma autoridade interina deve governar o território palestino e uma força internacional de estabilização (ISF, na sigla em inglês) será mobilizada.



No entanto, ambas as partes denunciam frequentes violações do cessar-fogo.

Permanência no poder



O site americano Axios informou na sexta-feira que Trump queria convocar a primeira reunião de um novo "Conselho de Paz" para Gaza, que ele presidiria, no Fórum de Davos, na Suíça, em janeiro.



Mas a publicação apontou que funcionários da Casa Branca estavam cada vez mais exasperados por considerarem que Netanyahu se esforça para travar o processo de paz.



"Há cada vez mais sinais de que o governo americano está se frustrando com Netanyahu", disse Yossi Mekelberg, analista para o Oriente Médio do centro de estudos Chatham House, com sede em Londres.



"A pergunta é o que vai fazer a respeito (...) porque a fase dois, neste momento, não avança", acrescentou.



Israel também continua atacando alvos do Hamas em Gaza e do Hezbollah no Líbano, apesar do cessar-fogo no país. A Síria também estará na pauta das conversas.

Mekelberg observou que Netanyahu pode tentar desviar a atenção de Gaza para o Irã justamente quando Israel entra em um ano eleitoral.



"Tudo está relacionado com permanecer no poder", afirmou sobre o veterano primeiro-ministro israelense.