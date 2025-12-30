- Wikimedia Commons e Centre de Estudios Borjanos

Publicado 30/12/2025 11:10

Cecília Giménez, idosa conhecida por ter feito uma restauração amadora do quadro Ecce Homo em 2012, morreu nesta segunda-feira (29), aos 94 anos. Ela morava em Borja, na Espanha. O óbito foi confirmado pelo prefeito da cidade, Eduardo Arilla. Não há informações sobre a causa da morte.

A espanhola ficou famosa após tentar restaurar uma imagem religiosa da igreja local. O resultado foi divulgado na internet e viralizou. A pintura feita pela idosa ganhou repercussão por ter mudado completamente a feição de Jesus Cristo.

O caso tornou o Santuário da Misericórdia de Borja um ponto turístico na província de Zaragoza. Milhares de pessoas passaram a incluir a cidade no roteiro em busca de ver o trabalho de Giménez, que ficou conhecido como a "pior restauração da história".

A obra em questão havia sido pintada no início do século 20 por Elías García Martínez. Devido à umidade do ar e à falta de manutenção, a imagem ficou deteriorada. Cecília, que tinha 81 anos na época, pediu a autorização da prefeitura para restaurar o quadro.