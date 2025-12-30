Wikimedia Commons e Centre de Estudios Borjanos
Morre aos 94 anos Cecília Giménez, idosa conhecida pela 'pior restauração da história'
Espanhola ficou famosa após tentar reparar imagem religiosa da igreja da cidade onde morava
Governo Trump diz ter destruído mais um barco do narcotráfico no Pacífico
Ataque causou duas mortes
Lei autoriza pena de até 24 chibatadas para criminosos envolvidos em golpes financeiros
Medida foi tomada após Singapura registrar um número recorde de fraudes no setor
Trump diz que EUA atacou área usada pelo tráfico na Venezuela
Presidente norte-americano não disse onde ocorreu a ação
EUA prometem US$ 2 bilhões à ONU para ajuda humanitária em 2026
Valor está muito abaixo do destinado nos últimos anos
Rússia acusa Ucrânia de lançar drones contra uma residência oficial de Putin
Volodimir Zelensky nega autoria do ataque
