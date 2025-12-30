Lei autoriza punição de até 24 chibatadas em SingapuraReprodução / AFP
Lei autoriza pena de até 24 chibatadas para criminosos envolvidos em golpes financeiros
Medida foi tomada após Singapura registrar um número recorde de fraudes no setor
Trump diz que EUA atacou área usada pelo tráfico na Venezuela
Presidente norte-americano não disse onde ocorreu a ação
EUA prometem US$ 2 bilhões à ONU para ajuda humanitária em 2026
Valor está muito abaixo do destinado nos últimos anos
Rússia acusa Ucrânia de lançar drones contra uma residência oficial de Putin
Volodimir Zelensky nega autoria do ataque
Netanyahu se reúne com Trump para abordar o futuro da trégua em Gaza
Encontro acontece a pedido do primeiro-ministro de Israel
Brigitte Bardot será sepultada em cemitério de Saint-Tropez; atriz queria ser enterrada no jardim de casa
Parentes da artista já começaram a preparar o velório, segundo uma fonte próxima da família
