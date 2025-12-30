Autoridades buscam identificar as causas do acidentes envolvendo os dois trens - X (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 30/12/2025 22:11

Pelo menos uma pessoa morreu e outras 40 ficaram feridas nesta terça-feira, 30, em uma colisão frontal envolvendo dois trens turísticos na rota para Machu Picchu, no sudeste do Peru, informaram as autoridades. Segundo o Ministério Público provincial de Cusco, o maquinista de uma das composições morreu no local.



O acidente ocorreu por volta de 13h20 (15h20 em Brasília) na rota ferroviária de via única que liga a localidade de Ollantaytambo com Machu Picchu, na região andina de Cusco.



Um trem da empresa PeruRail colidiu de frente com outro da empresa Inca Rail, por razões que ainda são desconhecidas. As autoridades não detalharam de imediato a nacionalidade dos feridos.



O Ministério Público provincial determinou "a remoção do corpo de Roberto Cárdenas [o maquinista falecido], entre outras medidas necessárias para esclarecer os fatos". O órgão judicial informou que está tentando identificar os turistas feridos e que determinou a transferência destes para um centro de saúde em Ollantaytambo. Também tentam confirmar quantos passageiros viajavam nos trens.

O número de feridos, que inicialmente foi estimado em 15 pessoas, subiu para 40. De acordo com o Ministério da Saúde de Cusco, há gente de diversas nacionalidades e a maioria sofreu contusões fortes devido ao choque entre os trens.



Dezenas de passageiros que saíram ilesos foram evacuados para estações próximas, onde aguardavam para serem levados a Cusco.



A empresa Ferrocarril Transandino, concessionária da linha férrea do sudeste do Peru, confirmou a colisão entre os trens de Inca Rail e PeruRail e informou que foram registrados "danos pessoais e materiais".



Serviço suspenso



Para chegar a Machu Picchu, cidade pré-hispânica inca declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco desde 1983, os visitantes utilizam trem e um ônibus que leva à famosa cidadela. O sítio arqueológico, principal atrativo turístico do Peru, recebe cerca de 4.500 visitantes por dia em média. O serviço foi suspenso até segundo aviso, anunciou a empresa concessionária.



O governo regional de Cusco e o Ministério da Saúde enviaram ambulâncias ao local para prestar assistência aos feridos. A polícia informou através de suas redes sociais que enviou um contingente de Cusco para o local do acidente para "reforçar a segurança, a ordem pública e as ações de investigação".