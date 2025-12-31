Buenos Aires passou a madrugada desta quarta-feira no escuroX (antigo Twitter)/Reprodução
A concessionária de eletricidade Edesur informou que o serviço foi restabelecido por etapas e, ao meio-dia desta quarta-feira, apenas alguns milhares de usuários ainda estavam sem abastecimento.
O apagão deixou o emblemático Obelisco de Buenos Aires na penumbra e afetou uma ampla área no populoso cinturão que circunda a capital argentina. A interrupção do fornecimento ocorreu simultaneamente ao anúncio de novos aumentos nas tarifas de energia elétrica, que subirão 2% a partir de 1º de janeiro.
A Edesur informou que mobilizou "uma operação especial para atender às falhas relacionadas à alta demanda devido à onda de calor na véspera do Ano Novo".
A pressão da demanda sobre a rede elétrica continuará nesta quarta-feira, quando se espera temperaturas de 38º C na capital argentina e arredores, segundo o serviço meteorológico nacional.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.