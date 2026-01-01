Ao menos 20 pessoas morreram no ataqueUkrainian Emergency Service / AFP
Rússia acusa Ucrânia de ataque com pelo menos 20 mortes
Segundo as autoridades russas, drones ucranianos atingiram uma cafeteria em Kherson
Turquia prende quase 500 em dois dias de operações contra Estado Islâmico
Ao menos 125 pessoas foram detidas nesta quarta-feira (31)
França planeja proibir redes sociais para menores de 15 anos
Proposta foi remetida pelo Senado à Assembleia Nacional, que deverá aprovar o texto antes que possa se tornar lei
Zohran Mamdani assume a Prefeitura de Nova York sob a sombra de Trump
Posse será marcada por grande festa nas ruas
Apagão afetou quase um milhão de usuários em Buenos Aires sob calor extremo
Capital argentina enfrenta temperaturas na casa dos 38 graus
Vídeo: já é 2026 na Austrália
Antes da tradicional queima de fogos, foi feito um minuto de silêncio em memória das vítimas do atentado terrorista cometido no dia 15 contra judeus na Praia de Bondi
