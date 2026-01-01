Segundo Zelensky, a Rússia pode acabar com a guerra, mas não querMandel Ngan, Andrew Caballero/AFP
Zelensky: Acordo de paz entre Rússia e Ucrânia está 90% pronto, mas faltam 10% que contém tudo
Segundo o presidente ucraniano, Putin não quer acabar com a guerra
Mais 124 brasileiros repatriados dos EUA chegam ao Brasil
Deportações em massa fazem parte do plano de governo de Donald Trump
Presidente da Suíça lamenta incêndio que deixou pelo menos 40 mortos nos Alpes
Fogo começou por volta de 1h30 (horário local) no bar Le Constellation, na cidade de Crans-Montana
Réveillon 2026: veja como foi a celebração da virada pelo mundo
Apesar de receber o novo ano em diferentes momentos do dia, as comemorações são o ponto de encontro entre as nações
Em primeira missa de 2026, papa Leão XIV faz apelo à paz em países 'ensanguentados pelo conflito'
Pontífice proferiu uma oração especial ao meio dia desta quinta-feira (1º)
Incêndio em bar de estação de esqui deixa dezenas de mortos em Réveillon na Suíça
Polícia estima cerca de 100 feridos
