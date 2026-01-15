Trump afirmou que Zelensky precisa aceitar os termos do acordo - AFP

Publicado 15/01/2026 13:12

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Volodymyr Zelensky é o principal obstáculo para a assinatura de um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia.

De acordo com Trump, o presidente russo, Vladimir Putin, está "pronto para fazer um acordo", mas os termos não foram aceitos pelo ucraniano.

"Temos que fazer com que Zelensky aceite-o", disse o presidente dos EUA em entrevista.