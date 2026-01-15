Trump afirmou que Zelensky precisa aceitar os termos do acordoAFP
Trump diz que Zelensky é principal obstáculo para acordo de paz na Ucrânia
De acordo com republicano, Putin está 'pronto' para firmar pacto
Trump diz que Zelensky é principal obstáculo para acordo de paz na Ucrânia
De acordo com republicano, Putin está 'pronto' para firmar pacto
Trump ameaça enviar militares para conter protestos contra o ICE em Mineápolis
Iindignação pública aumentou depois que um agente atirou em um venezuelano
Após ameaça de Trump, Irã nega que manifestante será executado
Erfan Soltani é acusado de propaganda contra o regime islâmico iraniano e de agir contra a segurança nacional
Agente de imigração dos EUA atira em venezuelano em Mineápolis
Vítima foi ferida na perna após confronto com agente do ICE; caso ocorre dias depois de outra morte envolvendo autoridades
Família de mulher morta pelo ICE contrata escritório de advocacia que representou George Floyd
Os familiares acusam os agentes de terem matado a mãe da cidade de Minneapolis enquanto ela tentava seguir as instruções
Senado dos EUA rejeita resolução que limitaria poderes de guerra de Trump
O presidente americano mantém a capacidade de conduzir novos ataques na Venezuela
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.