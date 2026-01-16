Presidente do México, Claudia SheinbaumAFP
México exige esclarecimentos sobre morte de cidadão sob custódia do ICE nos EUA
Consulado mexicano em Atlanta pediu 'que as circunstâncias do incidente sejam esclarecidas'
México exige esclarecimentos sobre morte de cidadão sob custódia do ICE nos EUA
Consulado mexicano em Atlanta pediu 'que as circunstâncias do incidente sejam esclarecidas'
Julio Iglesias nega acusações de assédio sexual e tráfico de pessoas feitas por ex-funcionárias
Cantor espanhol diz defender sua dignidade
Ex-presidente sul-coreano é condenado a cinco anos de prisão por tentar impor lei marcial
Yoon Suk Yeol enfrenta mais sete julgamentos e ainda pode receber pena de morte
Corina Machado entrega medalha do Nobel da Paz a Trump
Instituto afirmou que o prêmio não pode ser transferido
Babá brasileira diz que chefe americano matou a mulher para ficar com ela
Christine Banfield teria sido morta pelo marido, o agente do FBI Brendan Banfield, que nega ter cometido o crime e está sendo julgado
Assaltantes roubam US$ 100 mil em mercadorias Pokémon nos EUA
Colecionáveis movimentaram US$12 bi em receita de licenciamento em 2024
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.