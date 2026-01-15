A alta rentabilidade da prática atrai novos colecionadores e o interesse de criminosos pelas cartasImagem ilustrativa
Assaltantes roubam US$ 100 mil em mercadorias Pokémon nos EUA
Colecionáveis movimentaram US$12 bi em receita de licenciamento em 2024
Assaltantes roubam US$ 100 mil em mercadorias Pokémon nos EUA
Colecionáveis movimentaram US$12 bi em receita de licenciamento em 2024
EUA aprovam acordo com o Peru de US$ 1,5 bi para equipar base naval
Iniciativa surge como resposta ao investimento chinês de US$3,5 bi em porto comercial
Países do Golfo dissuadiram Trump de atacar o Irã
Nações alertaram o presidente dos Estados Unidos para as 'graves repercussões' que ação causaria na região
'Explosão gigantesca' nos Países Baixos deixa quatro mortos
As autoridades pediram à população que se mantenha afastada da área onde os bombeiros estão mobilizados
Defesa da Groenlândia é interesse comum da Otan, diz Dinamarca após envio de tropas europeias
Tropas enviadas são formadas por um número simbólico de soldados e tem como objetivo demonstrar unidade entre europeus
EUA sancionam autoridades iranianas pela repressão aos protestos
Secretário do Tesouro norte-americano anunciou as medidas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.