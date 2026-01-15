Administração de Trump considera que a América Latina deve estar apenas sob influência dos EUA - AFP

Publicado 15/01/2026 19:17

Os Estados Unidos informaram nesta quinta-feira (15) que aprovaram um acordo de 1,5 bilhão de dólares (R$ 8 bilhões) para a ampliação de uma base naval no Peru, onde a China financiou separadamente um megaporto.

O Departamento de Estado dos Estados Unidos indicou que o Peru solicitou a compra, nesse valor, de equipamentos e serviços como parte da modernização da base naval do Callao, a principal do país, perto do aeroporto internacional de Lima.

O projeto levará até 20 funcionários do governo americano ou do setor privado ao Peru por um período de até 10 anos, informou a mesma fonte.

A venda "melhorará a segurança de um parceiro importante que é uma força para a estabilidade política, a paz e o progresso econômico na América do Sul", afirmou o comunicado do Departamento de Estado.

Os Estados Unidos mantêm uma parceria de longa data em matéria de segurança com o Peru, onde os parlamentares autorizaram a presença de tropas americanas.

Em 2024, o presidente chinês, Xi Jinping, inaugurou um porto comercial de 3,5 bilhões de dólares (R$ 18,9 bilhões na cotação atual) no país andino, o primeiro projeto desse tipo de Pequim na América Latina.

Ao contrário da ampliação da base, que é financiada pelo Peru, a China aportou o financiamento para o porto.

A administração do presidente Donald Trump prometeu fechar a América Latina a outras potências, considerando-a sob a esfera de influência dos Estados Unidos.

Em 2024, o porto comercial do Callao anunciou um acordo de 400 milhões de dólares (R$ 2,15 bilhões) com uma empresa dos Emirados Árabes Unidos, que aumentará em 80% sua capacidade.