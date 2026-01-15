Abordagem do petroleiro foi realizada sem incidentes antes do amanhecerDivulgação/ vídeo/ redes sociais
A abordagem do petroleiro "Veronica" foi realizada sem incidentes antes do amanhecer, afirmou o comando militar responsável pela América Central, América do Sul e Caribe em um comunicado.
Um vídeo mostra soldados descendo de rapel para o convés da embarcação.
Through #OpSouthernSpear, the Department of War is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG through @DHSgov and @TheJusticeDept.— U.S. Southern Command (@Southcom) January 15, 2026
In another pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear,… pic.twitter.com/brxO9xXUu3
