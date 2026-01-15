Abordagem do petroleiro foi realizada sem incidentes antes do amanhecerDivulgação/ vídeo/ redes sociais

AFP
As forças norte-americanas no Caribe apreenderam um sexto petroleiro em sua campanha contra embarcações sancionadas, informou o Comando Sul nesta quinta-feira (15).

A abordagem do petroleiro "Veronica" foi realizada sem incidentes antes do amanhecer, afirmou o comando militar responsável pela América Central, América do Sul e Caribe em um comunicado.

Um vídeo mostra soldados descendo de rapel para o convés da embarcação.