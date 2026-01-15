'Explosão gigantesca' nos Países Baixos deixa quatro mortos
As autoridades pediram à população que se mantenha afastada da área onde os bombeiros estão mobilizados
Defesa da Groenlândia é interesse comum da Otan, diz Dinamarca após envio de tropas europeias
Tropas enviadas são formadas por um número simbólico de soldados e tem como objetivo demonstrar unidade entre europeus
EUA sancionam autoridades iranianas pela repressão aos protestos
Secretário do Tesouro norte-americano anunciou as medidas
Papa consola familiares de vítimas de incêndio em bar suíço: 'Fé pode ajudar nos momentos mais sombrios'
Tragédia matou 40 pessoas e deixou 116 feridos
Vídeo: EUA apreendem sexto petroleiro no Mar do Caribe
Soldados desceram de rapel para o convés da embarcação
Trump diz que Zelensky é principal obstáculo para acordo de paz na Ucrânia
De acordo com republicano, Putin está 'pronto' para firmar pacto
