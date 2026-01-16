María Corina Machado encontrou com Trump, nesta quinta-feira, quando entregou seu prêmio ao republicano - Divulgação / Casa Branca

"Uma vez anunciado, o Prêmio Nobel não pode ser revogado, compartilhado ou transferido para terceiros. A decisão é final e perpétua. Uma medalha pode mudar de dono, mas o título de laureado com o Prêmio Nobel da Paz não", escreveu em publicação no X (antigo Twitter).

María Corina Machado encontrou com Trump, nesta quinta-feira, quando entregou seu prêmio ao republicano. Ele mudou os rumos da Venezuela no dia 3 de janeiro, com a captura e a deposição forçada do presidente Nicolás Maduro.

"Apresentei ao presidente dos Estados Unidos a medalha do Prêmio Nobel da Paz", declarou Corina Machado em frente ao Capitólio em Washington, após sua reunião com Trump. "Contamos com o presidente Trump para a liberdade da Venezuela", afirmou.



Corina Machado é "uma mulher extraordinária que passou por muitas coisas", reagiu Trump em sua plataforma Truth Social, horas depois. A entrega da medalha é "um gesto maravilhoso de respeito mútuo", continuou.



O republicano não escondeu sua decepção, em diversas ocasiões, desde que o Instituto Nobel anunciou sua escolha no ano passado. Trump diz ter solucionado oito conflitos em todo o mundo desde que tomou posse para o segundo mandato.



Corina Machado, por sua vez, considera o presidente americano a melhor aposta para uma mudança radical em seu país.



"Fiquei muito impressionada com sua clareza e como ele conhece a situação na Venezuela, como se importa com o que o povo venezuelano está sofrendo, e eu lhe assegurei que a sociedade venezuelana está unida", afirmou em declarações marcadas pela desorganização, diante do Capitólio, onde havia se reunido com senadores, constatou.

