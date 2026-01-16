Tripulação é formada pelos astronautas Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, da Nasa, e Jeremy HansenDivulgação / Nasa
Nasa prepara missão Artemis 2, que levará astronautas à Lua após mais de 50 anos
Voo tripulado está previsto para fevereiro e deve colocar quatro tripulantes em órbita do satélite natural pela primeira vez desde 1972
'Prêmio Nobel não pode ser transferido', diz comitê após Machado entregar medalha a Trump
Centro afirma que apenas a medalha pode mudar de dono e que o título de laureado é definitivo
China e Canadá selam acordo de parceria após anos de tensão
Entendimento prevê redução de tarifas, ampliação do comércio bilateral e medidas para impulsionar o turismo entre os dois países
México exige esclarecimentos sobre morte de cidadão sob custódia do ICE nos EUA
Consulado mexicano em Atlanta pediu 'que as circunstâncias do incidente sejam esclarecidas'
Julio Iglesias nega acusações de assédio sexual e tráfico de pessoas feitas por ex-funcionárias
Cantor espanhol diz defender sua dignidade
Ex-presidente sul-coreano é condenado a cinco anos de prisão por tentar impor lei marcial
Yoon Suk Yeol enfrenta mais sete julgamentos e ainda pode receber pena de morte
