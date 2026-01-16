Tripulação é formada pelos astronautas Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, da Nasa, e Jeremy Hansen - Divulgação / Nasa

A Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) está finalizando os preparativos para a missão Artemis 2, que marcará o retorno de astronautas à Lua em mais de cinco décadas. Prevista para começar em 6 de fevereiro, a missão levará quatro tripulantes para orbitar o satélite natural da Terra, retomando um feito que não ocorria desde a Apollo 17, em 1972, última missão tripulada com o mesmo destino.

A decolagem prevista para 6 de fevereiro depende da conclusão dos testes finais sem contratempos. A janela de lançamento inicial seguirá aberta até 11 de fevereiro, caso a Nasa não consiga lançar nesse período, uma nova tentativa será realizada na primeira semana de março.

Neste sábado, 17, o foguete Space Launch System (SLS), acoplado à cápsula Orion, será transportado do edifício de montagem para a plataforma de lançamento 39B, no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, dando início à fase final de preparativos para o voo.

Com o objetivo de estabelecer uma presença humana permanente na Lua e expandir a exploração do espaço, a missão Artemis 2 faz parte de um programa da Nasa, desenvolvido em colaboração com Europa, Canadá e Japão.

A tripulação é formada pelos astronautas Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, da Nasa, e Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense (CSA). Pela primeira vez, o voo contará com diversidade étnica e internacional: um homem negro, uma mulher e um cidadão não americano viajarão além da órbita terrestre.

A trajetória da Artemis 2 permitirá que a Orion percorra cerca de 7.562 quilômetros além do lado oculto da Lua. Com isso, os astronautas poderão observar a Lua em primeiro plano e a Terra a quase 400 mil quilômetros ao fundo.

Segundo a agência americana, a viagem de ida e volta deve durar cerca de quatro dias, aproveitando o campo gravitacional Terra-Lua para retornar sem necessidade de propulsão adicional. A missão completa terá duração estimada de 10 dias.

A Artemis 2 dá continuidade ao programa Artemis, iniciado em 2022 com a missão não tripulada Artemis 1, que levou a cápsula Orion ao redor da Lua. A próxima missão tripulada, Artemis 3, levará astronautas a caminhar na superfície lunar.