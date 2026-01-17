Presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da Argentina, Javier Milei - AFP

Publicado 17/01/2026 11:44

O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou neste sábado (17) que recebeu um convite de seu contraparte dos Estados Unidos, Donald Trump, para se juntar como membro fundador do "conselho de paz" para Gaza.

Ao compartilhar uma imagem da carta-convite, Milei escreveu no X que será "uma honra" acompanhar a iniciativa presidida pelo próprio Trump e integrada pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair.

"A Argentina sempre estará ao lado dos países que enfrentam o terrorismo de frente, que defendem a vida e a propriedade e que promovem a paz e a liberdade. É uma honra para nós compartilharmos tão grande responsabilidade", escreveu.