Presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da Argentina, Javier MileiAFP
A Casa Branca indicou que o conselho de paz para Gaza abordará questões como o "fortalecimento da capacidade de governança, relações regionais, reconstrução, atração de investimentos, financiamento em larga escala e mobilização de capital".
GRACIAS PRESIDENTE TRUMP @realDonaldTrump@POTUS— Javier Milei (@JMilei) January 17, 2026
Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones… pic.twitter.com/ORalzkzhlv
"Posso dizer com certeza que é o maior e mais prestigiado conselho já reunido em qualquer momento e lugar", ressaltou, ao fazer o anúncio nas redes sociais.
O presidente ultraliberal argentino, um aliado de Trump na região, escreveu que a "Argentina sempre estará ao lado dos países que lutam de frente contra o terrorismo, que defendem a vida e a propriedade e que promovem a paz e a liberdade".
O chefe de Estado turco, Recep Tayyip Erdogan, também informou, neste sábado, que recebeu o convite de Trump para integrar o conselho.
"Em 16 de janeiro de 2026, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como presidente fundador do conselho da paz, enviou uma carta convidando nosso presidente, Recep Tayyip Erdogan, a se tornar membro fundador" do mesmo, escreveu no X Burhanettin Duran, diretor de comunicação da presidência turca.
Por ora, Erdogan não se pronunciou sobre o convite.
Também foram convidados o presidente egípcio, Abdel Fatah al Sissi, segundo a chancelaria do país árabe, e o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, que tem a intenção de aceitar a oferta, declarou um funcionário de alto escalão de Ottawa neste sábado.
