Líderes da União Europeia e Mercosul AFP
Milei foi o primeiro a mencionar o país anteriormente comandado por Nicolás Maduro, capturado pelo governo dos Estados Unidos. O presidente argentino elogiou a ação de Donald Trump. "Valorizamos a decisão e a determinação", indicou após se referir a Maduro como narcoterrorista e ditador
A ponderação ocorreu após Milei sustentar que o "movimento em direção a liberdade e comércio é a base de qualquer integração regional genuína".
A situação também foi mencionada por Paz. Em seu discurso, o presidente da Bolívia saudou o povo venezuelano, expressou solidariedade e afirmou: "Tudo na democracia. Nada fora dela".
Já Mulino, que participou da cerimônia como representante da delegação de países convidados, enfatizou a urgência para que se instale um governo na Venezuela e destacou a importância do país para a região. "É um grande país que contribuiria muito para a região", acrescentou.
A questão também foi mencionada em coletiva de imprensa realizada após a cerimônia de assinatura. O presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou que "se os direitos humanos são violados na Venezuela, devemos nos levantar para defender os direitos humanos na Venezuela".
O comentário ocorreu quando Costa foi questionado sobre as novas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump a países europeus, como forma de pressionar um acordo para a "compra completa e total" da Groenlândia, território autônomo pertencente ao Reino da Dinamarca.
Costa afirmou que hoje não são necessários conflitos entre os países, mas sim cooperação e paz, e disse ser fundamental a defesa do direito internacional.
"Se queremos prosperidade, temos que abrir os mercados e não fechá-los. Temos que criar zonas de integração econômica e não aumentar as tarifas. O que podemos dizer é que a União Europeia será sempre muito firme na defesa do direito internacional, onde quer que seja, e, claro, começando no território dos Estados membros da União Europeia", afirmou o presidente, que acrescentou estar coordenando uma resposta conjunta a Trump dos Estados membros da UE.
