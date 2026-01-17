Avião é um ATR 42-500 Reprodução/ ilustração/ internet
Avião com dez pessoas a bordo desaparece na Indonésia
Aeronave sumiu do radar das autoridades do país
Israel questiona composição do Órgão do Conselho de Paz para Gaza
Medida foi anunciada por Donald Trump
Milhares protestam em Dinamarca e Groenlândia contra planos de Trump
Sob um céu nublado, manifestantes formaram uma maré vermelha e branca
Trump diz que vai impor tarifas à Europa até EUA anexarem a Groenlândia
Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia estarão sujeitos a uma sobretaxa adicional de 10 % sobre todos os produtos exportados
Manifestante é detido em Londres após retirar bandeira da embaixada iraniana
Desde de dezembro, o Irã é palco de um amplo movimento de protestos
Ausente na assinatura do acordo Mercosul-UE, Lula é mencionado por presidentes na cerimônia
Primeiro aceno ao petista foi feito pelo chefe do Paraguai, Santiago Peña
Presidentes mencionam Venezuela na cerimônia de assinatura do acordo Mercosul-UE
Chefes da Argentina, Bolívia e Panamá comentaram sobre a situação no país vizinho
