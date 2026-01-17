Presidente LulaRicardo Stuckert
Ausente na assinatura do acordo Mercosul-UE, Lula é mencionado por presidentes na cerimônia
Primeiro aceno ao petista foi feito pelo chefe do Paraguai, Santiago Peña
Presidentes mencionam Venezuela na cerimônia de assinatura do acordo Mercosul-UE
Chefes da Argentina, Bolívia e Panamá comentaram sobre a situação no país vizinho
Trump convida Lula para ‘Conselho de Paz’ para Faixa de Gaza
Presidente do Brasil ainda não respondeu se aceita o pedido
Juíza dos EUA limita poderes de agentes de imigração no estado de Minnesota
Medida determina redução de 'táticas agressivas'
Delegação ucraniana chega aos EUA para negociações de paz enquanto Rússia ataca rede elétrica
Reunião faz parte da tentativa encerrar a guerra que se estende por quase quatro anos
Líder supremo do Irã defende que autoridades devem 'quebrar as costas dos sediciosos'
Ali Khamenei também culpou Trump pelas mortos nos protestos
