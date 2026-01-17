Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - AFP

Publicado 17/01/2026 18:00

O presidente norte-americano, Donald Trump, elevou o tom, neste sábado (17), em seu empenho por adquirir a Groenlândia, ao ameaçar vários países europeus com tarifas aduaneiras de até 25% até que seja concretizada a compra do território autônomo dinamarquês.

A advertência de Trump se dirigiu à Dinamarca e a outros países europeus, incluídos alguns parceiros da Otan, que se opõem a que o vasto território, rico em minerais, às portas do Ártico e com uma população de 57 mil habitantes, passe a ser norte-americano.

A partir de 1º de fevereiro, Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia estarão sujeitos a uma sobretaxa adicional de 10 % sobre todos os produtos exportados aos Estados Unidos, anunciou Trump em uma publicação em sua plataforma, Truth Social.

"Em 1º de junho de 2026, a tarifa será aumentada para 25%" e deverá ser aplicada "até que se alcance um acordo para a compra completa e total da Groenlândia", escreveu.

O republicano disse que "estes países, que estão jogando um jogo muito perigoso, assumiram um nível de risco que não é sustentável, nem tolerável".

"Portanto, é imperativo que, a fim de proteger a paz e a segurança mundiais, sejam tomadas medidas enérgicas para que esta situação potencialmente perigosa termine rapidamente", acrescentou.

Desde que voltou à Presidência, Trump impôs tarifas a produtos da grande maioria de seus parceiros comerciais, para fazer frente ao que Washington considera práticas comerciais desleais e como uma ferramenta para pressionar os países a se alinharem às políticas dos Estados Unidos.