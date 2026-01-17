Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpAFP
Trump diz que vai impor tarifas à Europa até EUA anexarem a Groenlândia
Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia estarão sujeitos a uma sobretaxa adicional de 10 % sobre todos os produtos exportados
Trump diz que vai impor tarifas à Europa até EUA anexarem a Groenlândia
Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia estarão sujeitos a uma sobretaxa adicional de 10 % sobre todos os produtos exportados
Manifestante é detido em Londres após retirar bandeira da embaixada iraniana
Desde de dezembro, o Irã é palco de um amplo movimento de protestos
Ausente na assinatura do acordo Mercosul-UE, Lula é mencionado por presidentes na cerimônia
Primeiro aceno ao petista foi feito pelo chefe do Paraguai, Santiago Peña
Presidentes mencionam Venezuela na cerimônia de assinatura do acordo Mercosul-UE
Chefes da Argentina, Bolívia e Panamá comentaram sobre a situação no país vizinho
Trump convida Lula para ‘Conselho de Paz’ para Faixa de Gaza
Presidente do Brasil ainda não respondeu se aceita o pedido
Juíza dos EUA limita poderes de agentes de imigração no estado de Minnesota
Medida determina redução de 'táticas agressivas'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.