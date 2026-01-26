Segundo Mark Rutte, Otan quer evitar que China e Rússia tenham maior acesso ao ÁrticoJohn This / AFP
Rutte diz que Otan terá papel maior no Ártico com acordo sobre a Groenlândia
Secretário-geral da aliança militar afirmou que a Europa não tem como se defender sem a ajuda dos Estados Unidos
Ex-presidentes e republicanos criticam Trump por morte em Mineápolis
Obama e Clinton demonstraram preocupação com ações do ICE
Trump envia 'czar' anti-imigração para Minnesota após morte de manifestante
Vítima era um enfermeiro que trabalhava em um hospital de veteranos
UE investiga rede social X por imagens de nudez geradas por IA
Comissão Europeia apura possíveis violações da Lei dos Serviços Digitais após denúncias envolvendo o assistente Grok
Deslizamento de terra deixa 17 mortos e 40 desaparecidos na Indonésia
Tragédia danificou mais de 50 casas e obrigou a evacuação de mais de 650 pessoas
França estuda proibir redes sociais para menores de 15 anos
Medida que busca proteger a saúde mental dos adolescentes e combater o assédio on-line
