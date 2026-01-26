Segundo Mark Rutte, Otan quer evitar que China e Rússia tenham maior acesso ao Ártico - John This / AFP

Segundo Mark Rutte, Otan quer evitar que China e Rússia tenham maior acesso ao ÁrticoJohn This / AFP

Publicado 26/01/2026 14:23

São Paulo - O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, disse nesta segunda-feira, 26, que o bloco militar vai assumir um papel maior na segurança do Ártico, em meio ao avanço das negociações por um acordo sobre a Groenlândia com os Estados Unidos.

"Foram acordadas duas frentes de trabalho sobre a segurança da Groenlândia e do Ártico. Uma delas prevê que a Otan assuma mais responsabilidade na região", disse Rutte, na Comissão de Segurança e Defesa do Parlamento Europeu. "Também concordamos em evitar que Rússia e China tenham mais acesso ao Ártico", acrescentou ele, após reforçar que a relação entre Europa e Otan está "melhor do que nunca".

Rutte também disse ser fundamental que a aliança militar se mantenha unida, ao afirmar que quem acha que a Europa pode se defender sem os Estados Unidos deveria "continuar sonhando". Segundo ele, os países europeus precisariam gastar até 10% do PIB em defesa sem os EUA para garantir sua segurança, o dobro do projetado atualmente para o setor.

"Vladimir Putin adoraria uma força de defesa europeia separada dos Estados Unidos", alertou, ao citar o presidente russo e a guerra na Ucrânia. Sobre a região, o secretário-geral fez questão de pontuar que não há nenhuma relação com as negociações sobre a Groenlândia. "São assuntos distintos", disse.

Rutte destacou que a União Europeia não deve ser "excessivamente restritiva" nas condições de seu empréstimo de 90 bilhões de euros à Ucrânia no biênio 2026-2027, se referindo a política do bloco de priorizar a compra de produtos fabricados em suas fronteiras.

"Estou incentivando a União Europeia a garantir flexibilidade na forma como a Ucrânia pode usar o empréstimo para a compra de armas", disse.