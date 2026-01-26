Equipes de resgate auxiliam sobreviventes do naufrágio - AFP

Publicado 26/01/2026 14:58

Uma balsa que transportava 340 passageiros afundou nesta segunda-feira (26), no sul das Filipinas, deixando pelo menos 18 mortos e dez desaparecidos, informou a Guarda Costeira. Pelo menos 317 pessoas foram resgatadas, segundo o último balanço da instituição.

A balsa afundou a cerca de cinco quilômetros a leste da ilha de Baluk-Baluk, na província de Basilan.

Há “oito mortes confirmadas” pelo naufrágio do M/V Trisha Kerstin 3, disse no Facebook a prefeita Arsina Laja Kahing-Nanoh, de uma cidade na província de Basilan.

A socorrista Ronalyn Perez declarou à AFP que as equipes enfrentavam dificuldades para atender a chegada repentina de sobreviventes. “O desafio realmente é a quantidade de pacientes que estão chegando. Temos pouco pessoal no momento”, disse Perez, que acrescentou que 18 pessoas foram levadas a um hospital.

“A balsa navegava da Cidade de Zamboanga à ilha de Jolo quando ocorreu o acidente”, detalhou.

A guarda costeira filipina indicou que estava “coordenando ativamente” para auxiliar sua estação no sul da ilha de Mindanao com operações de busca e salvamento.

O país arquipélago de 116 milhões de habitantes tem um longo histórico de desastres com balsas entre suas ilhas. Em 2023, mais de 30 pessoas morreram quando um incêndio destruiu uma balsa no sul das Filipinas.