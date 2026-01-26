Equipes de resgate auxiliam sobreviventes do naufrágio AFP
Naufrágio de balsa deixa 18 mortos e dez desaparecidos nas Filipinas
Pelo menos 317 pessoas foram resgatadas
Exército israelense afirma que identificou corpo do último refém em Gaza
Netanyahu declarou que se trata de uma 'conquista tremenda para as Forças de Defesa de Israel, para o Estado e também para os cidadãos'
Rutte diz que Otan terá papel maior no Ártico com acordo sobre a Groenlândia
Secretário-geral da aliança militar afirmou que a Europa não tem como se defender sem a ajuda dos Estados Unidos
Ex-presidentes e republicanos criticam Trump por morte em Mineápolis
Obama e Clinton demonstraram preocupação com ações do ICE
Trump envia 'czar' anti-imigração para Minnesota após morte de manifestante
Vítima era um enfermeiro que trabalhava em um hospital de veteranos
UE investiga rede social X por imagens de nudez geradas por IA
Comissão Europeia apura possíveis violações da Lei dos Serviços Digitais após denúncias envolvendo o assistente Grok
