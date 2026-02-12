Donald Trump, presidente dos Estados Unidos - AFP

Donald Trump, presidente dos Estados UnidosAFP

Publicado 12/02/2026 15:00

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que as relações entre a Venezuela e o país têm sido, para dizer o mínimo, "extraordinárias".

"Estamos lidando muito bem com a presidente Delcy Rodríguez e seus representantes. O petróleo está começando a fluir e grandes quantias de dinheiro, não vistas há muitos anos, em breve ajudarão muito o povo da Venezuela", disse Trump em registro no Truth Social.

Trump disse ainda que o empresário do setor de energia Harry Sargeant III não tem autoridade, de forma alguma, para agir em nome dos Estados Unidos, assim como ninguém que não seja aprovado pelo Departamento de Estado. O comentário foi uma referência a uma matéria sobre as movimentações do magnata Sargeant para reativar o setor petrolífero da Venezuela publicada pelo The Wall Street Journal.

"Sem essa aprovação, ninguém está autorizado a representar nosso país. Obrigado pela atenção a este assunto!", postou o presidente norte-americano.