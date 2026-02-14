Adriana chegou a ser encaminhada ao Hospital Universitário de Stony Brook, onde teve a morte confirmada - Reprodução / Redes sociais

Publicado 14/02/2026 09:13

Um brasileiro, identificado como Marcos Marques-Leal, de 57 anos, é suspeito de matar a ex-mulher, Adriana Barbosa, de 46 anos, a facadas, na noite desta quinta-feira (12), na região de Long Island, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Após o crime, o homem teria se esfaqueado com o mesmo objeto.

Segundo a polícia do condado de Suffolk, um adolescente, que também estava na casa, ficou ferido. Os agentes foram acionados por volta das 20h15 (horário local), após uma ligação feita ao serviço de emergência relatando o incidente doméstico.

O casal apresentava ferimentos provocados por arma branca. A mulher chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Universitário de Stony Brook, onde teve a morte confirmada. O adolescente, que estava na casa no momento do crime, recebeu atendimento médico e não corre risco de morte.



O suspeito também deu entrada no hospital com ferimentos graves. Marcos foi acusado preliminarmente pelos detetives de homicídio em segundo grau, desacato criminal em primeiro grau e de colocar em risco o bem-estar de uma criança.

As autoridades informaram que o caso foi tratado inicialmente como violência doméstica. As investigações seguem em andamento.