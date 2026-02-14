Adriana chegou a ser encaminhada ao Hospital Universitário de Stony Brook, onde teve a morte confirmadaReprodução / Redes sociais
Brasileiro é acusado de matar ex-mulher a facadas em Nova York
Suspeito, de 57 anos, ficou ferido após o crime e foi indiciado por homicídio em segundo grau
Parlamento venezuelano anuncia 17 libertações antes de aprovação da anistia
Familiares afirmam que nenhum dos detentos foram soltos
Suíça confirma negociações entre EUA e Irã em Genebra na próxima semana
Conversas são destinadas para concluir acordo de limitação do programa nuclear de Teerã
Cinco países acusam Rússia de matar opositor Navalny com veneno de sapo
Ativista já havia sobrevivido a uma tentativa de assassinato na Sibéria, em 2020
Irã transfere Nobel da Paz Narges Mohammadi de prisão
Laureada foi levada para unidade em Zanjan sem aviso prévio à família
Mulher morre em ataque russo com drones na Ucrânia
Bombardeio atingiu edifício residencial em Odessa; autoridades também relataram vítima fatal e feridos na região de Zaporizhzhia Oblast
