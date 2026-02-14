bombardeios danificaram o teto de um edifício residencialAFP

Ataques noturnos russos com drones deixaram uma mulher morta em Odessa, no sul da Ucrânia, informaram as autoridades neste sábado (14) pela manhã.
Segundo o chefe da administração militar regional, Oleg Kiper, os bombardeios danificaram o teto de um edifício residencial.
“Infelizmente, uma mulher morreu no ataque”, acrescentou o funcionário na plataforma de mensagens do Telegram.
Na região sul de Zaporizhzhia, o chefe da administração militar, Ivan Fedorov, informou ainda um morto e três feridos em ataques realizados nas últimas 24 horas.
Ele não detalhou as estatísticas desses bombardeios.
Esses novos ataques ocorreram quando estão previstos para terça e quarta-feira, em Genebra, novas conversas entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos sobre uma possível solução diplomática para o conflito, que está prestes a entrar no seu quinto ano.